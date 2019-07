TIARET : Le wali honore 11 stagiaires de l’INSFP

Le wali de Tiaret Bentouati,en visite à l'institut national spécialisé de la formation professionnelle "Kada Belkacem",a reçu d'amples explications sur le fonctionnement des divers ateliers de cet établissement qui vient d'organiser des festivités à l'occasion de la fin des stages de la formation professionnelle et ce en présence d'une forte délégation, dont le directeur de la formation professionnelle. Le wali et après une éloquente allocution,a honoré 11 stagiaires classés lauréats pour cette année 2018-2019, tout à signaler que ces stagiaires lauréats ont brillé dans les spécialités suivantes: Gestion des travaux publics, montage et entretien des appareils frigorifiques, entretien des équipements agricoles, micro-informatique, coiffure dames et enfin, gestion de comptabilité et finances. Pour rappel, l’initiative louable du wali de Tiaret consistant à la récupération du mobilier scolaire, a permis d’épargner au trésor public ,un montant de prés de 7 milliards de centimes et lequel a été illustré par les travaux de réparation et d'entretien du mobilier scolaire(tables et chaises) et lequel était auparavant à l'abandon ou vendu dans des enchères publiques, lit-on dans un communiqué de presse adressé à notre rédaction ce mardi 9 juillet 2019, par les services de la cellule de communication relevant du cabinet du wali.