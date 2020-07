TIARET : Le wali ferme 3 marchés de fruits et légumes

Cette décision de fermeture a été vivement applaudie par la population, qui a de tout temps dénoncé cette situation. En dépit des diverses campagnes de sensibilisation menées tambour-battant, toutes les règles de confinement et d’hygiène ont été violées et le mobile, derrière ces violations, serait, selon plusieurs observateurs et actifs de la société civile, un incivisme marié à l'insouciance des citoyens. Le constat est effrayant, et en dépit des chiffres annoncés, l’on remarque un sens de vigilance et aussi de solidarité, au sein de la société, à l'exemple de la collecte d'aides au profit des malades du COVID 19. En ce sens, des campagnes de sensibilisation, ont été lancées, via les réseaux sociaux. D’autres part, certains responsables du secteur de la santé, nous ont déclaré que les structures d'accueil enregistrent un grand déficit, en réanimateurs et aussi le surnombre, est devenu très inquiétant .L’hôpital "Youssef Damerdji, pour l'heure craque sous le nombre qui a atteint 222 et un nombre de 40 personnes a été affecté au pavillon de l'annexe psychiatrique et 30 personnes ont été affectées au centre de formation paramédicale. La situation s'aggrave et est devenue très alarmante où plusieurs communes ont été affectées par le coronavirus, tout en signalant que plusieurs milieux de la société manifestent un sens de vigilance avec le respect des règles, à l'exemple du respect de distanciation et le port de bavettes.