TIARET : Le wali dépêche une commission d’enquête à Frenda

Ce mercredi 28 août 2019, le wali de Tiaret et à travers les ondes FM de la radio, vient de faire des révélations fracassantes en innocentant catégoriquement le secrétaire général de la commune qui a fait objet de folles spéculations et sévères accusations de la part de l'opinion publique à Frenda. Dans ce sens, le wali a vite réagi suite à la plainte qui lui a été remise par le secrétaire général de la commune et laquelle était bien appuyée par une documentation bien ficelée justifiant son innocence ,et mettant toute la lumière sur ce maléfique "scénario" et cette énigmatique instrumentalisation de son dossier qui a été déposé auparavant au niveau de l'A.A.D.L car la réglementation en vigueur ne lui permet aucunement d’être demandeur d'un logement social d'une part et d'autre part, il s'est vu contraint de faire recours à l'A.A.D.L, puisque le logement de fonction est actuellement occupé par le secrétaire général de la daïra de Frenda. Pour l'heure, une grande commission a été dépêchée par les soins du wali à la daïra de Frenda pour débusquer les auteurs de ce scénario qui a fait piéger même le chef de daïra qui n'a pas consulté les "filtres" relatifs au traitement de la liste. Faudrait-il rappeler que les premiers éléments de l’enquête ont fait révéler l'existence de noms de morts, d'entrepreneurs, de professeurs et de salariés. Les recours sont volumineux et certainement le wali aura son dernier mot sur cette liste, devenue source de dérapages et de contestations. En somme, le wali très mécontent, veut coûte que coûte, débusquer les auteurs de ce faux scénario. Nous y reviendrons. Pour rappel, le wali et via un communiqué de presse vient de nous informer que les 750 logements A.A.D.L 2ème tranche seront livrés le 5 septembre 2019.