TIARET : Le wali affecte 134 logements aux handicapés

Le 3 décembre 2016, le wali de Tiaret, M.Abdessalem Bentouati, avait promis à certains handicapés, pères de famille et vivant dans des situations très critiques, d’être prochainement relogés. En effet, cette promesse vient d’être concrétisée et que 134 logements sociaux ont été effectivement affectés à des handicapés, pères de famille et ce, une année après avoir reçu la promesse du wali qui a mis largement l’accent sur les bonnes commodités et le cadre de vie dans ces nouveaux logements qui certainement et à leur vue, les handicapés ont oublié toutes leurs peines. Par ailleurs, et dans le même contexte, la commission de wilaya, relative à l’action sociale et laquelle a été nouvellement installée par arrêté du wali en 2017 est à pied d’œuvre et s’est même taille un objectif, celui d’assainir les listes de démunis et comparativement à l’année écoulée, les services de la direction de l’action sociale ont recensé quelques 54.000 familles démunies alors que le chiffre avancé auparavant était de 78174 familles démunies et cette opération d’assainissement a été passée au peigne fin suivie de création de logiciels pour la circonstance, apprend-on auprès de M. Benammar Kadda, directeur de l’action sociale, lequel nous a fait apprendre que suite aux instructions de la ministre ainsi que du wali, les services de l’action sociale sont à pied d’œuvre en vue de la préparation des listes des familles nécessiteuses en prévision du mois de Ramadan de l’année 2018-2019 et aussi les aides scolaires et les bourses de scolarité.