TIARET : Le voleur des téléphones portables des étudiantes arrêté

Les éléments de la police judiciaire, relevant de la 4ème sûreté urbaine, ont, en un temps record arrêté la personne qui semait l'horreur et la peur en milieu des étudiantes de la résidence universitaire "Assia Kebir", apprend-on auprès d'une source sécuritaire. La source ajoute que ce jeune âgé de 27 ans, guettait ses «proies" parmi les étudiantes à qui il volait à la sauvette, les portables. En effet, suite aux multiples plaintes, la police judiciaire a intensifié les investigations en s'appuyant sur des informations fondées, jusqu’au jour où le suspect en question a été arrêté, pris en flagrant délit de vol d'un téléphone portable à une étudiante à sa sortie de l’université. Confronté à plusieurs de ses victimes étudiantes, il a été vite reconnu. Lors de la fouille corporelle, le mis en cause était en possession d'un téléphone qui contenait des photos et autres données et informations concernant des étudiantes .Présenté par devant le magistrat instructeur, ce dernier a été place sous mandat de dépôt. Dans le même contexte, les mêmes éléments de la police judiciaire, et à une heure très tardive, ont arrêté 2 jeunes qui tentaient de cambrioler un local commercial au niveau de la cité «La Cadat", ces derniers étaient à bord d'une voiture de marque "Megane". Ils se trouvent actuellement au siège de la sûreté urbaine où l’enquête suit son cours, précise notre source.