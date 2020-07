TIARET : Le siège de la chambre de l'agriculture menace de s’effondrer

L'actuel siège de la chambre de l'agriculture érigé auparavant sur un terrain marécageux, se trouve sous de sérieuses menaces d'effondrement. L’expertise faite par les services du contrôle technique(C.T.C), a relevé un taux d'affaissement avancé et l'état dans lequel se trouvent certains murs internes, est à plusieurs échelles, révélateur d'une sérieuse menace d'effondrement, comme a tenu à nous le confirmer, Mr Yazid, secrétaire général de la chambre de l'agriculture. Ce dernier nous a déclaré, que ses services et eu égard aux grandes fissures qui connaissent une lente évolution, ont fait appel au C.T.C, lequel a recommandé, l'évacuation des lieux et l'élaboration d'une fiche technique pour des travaux avancés de réfection. Il y'a lieu de souligner que les responsables de la chambre de l'agriculture, ont déjà choisi un terrain pour l'édification d'un nouveau siège, cependant certaines entraves entachant les procédures administratives, ont été derrière un retard et ce malgré les correspondances adressées à toutes les instances concernées, dont le wali, nous dira notre interlocuteur. Celui-ci, ajoute qu'en dépit des conditions de travail, les services de la chambre de l'agriculture, mènent des campagnes de vulgarisation à l'adresse de 44.000 fellahs et agriculteurs, pour la collecte des orges et l'approvisionnement des hangars de la C.C.L.S, en orges et ce, pour préserver les quantités de semences, en vue d’éviter de possibles pénuries. il est utile de rappeler que la collecte de cette année est estimée à 800.000 quintaux et dans le même contexte, notre interlocuteur, nous a fait rappeler que cette période étant celle de la validation des cartes et l'engouement des éleveurs et des fellahs, est bien maîtrisée, comme il a été de visu remarquable où une grande salle a été mise à la disponibilité des fellahs et des éleveurs, dans le strict respect des mesures de distanciation et le port des bavettes, comme nous l'avons constaté sur les lieux lors de notre visite au siège.