TIARET : Le recteur de l’université relevé de ses fonctions

Sans fournir d’autres explications, ni le motif, cette décision de mise de fin de fonction a surpris plus d’un et qui a laissé plusieurs milieux otages aux folles spéculations, apprend-on auprès d’une source bien informée et proche du ministère de l’enseignement supérieur. La source ajoute que le docteur Medarbal Khalladi sera remplacé par le recteur d Oran2, en l’occurrence Mr Safa Mohamed, originaire de la ville de Mahdia(Tiaret), et selon une autre source bien informée, le recteur de l’université de Bechar, lui aussi a été informé de la mise de fin de fonction. Ces brusques décisions, et selon des observateurs se sont démarquées des normes d’évaluation et concernant le recteur de l’université de Tiaret, la décision ministérielle est venue suite au conflit discret qui a opposé ce dernier au collectif des enseignants universitaires contre le plagiat académique, présidé par Mr Merouane Tayeb, lequel a saisi notre rédaction et s’est bien étalé à fournir des arguments justifiant leurs correspondances adressées à qui de droit et à l’heure où nous mettons sous presse, l’on apprend que les passations de consignes entre les deux recteurs, sont prévues ce jeudi 01 Mars 2018 à Tiaret. Nous y reviendrons en détail sur cet épineux dossier où plusieurs intervenants ont souhaité apporter de fracassantes déclarations au journal «Réflexion" en exclusivité. Tout à noter qu’un volumineux dossier a été remis à la rédaction du journal «Réflexion" par toutes les parties concernées.