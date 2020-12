TIARET : Le présumé auteur du vol de 10 millions de cts écroué

Suite à une plainte déposée par une femme et son enfant, faisant part du vol de son téléphone portable et d'un montant de 10 millions de centimes, ainsi qu'une chaine en métal précieux, tout en signalant que l'agresseur a avancé de sérieuses menaces à la femme et son enfant et a pris la fuite, les éléments de la police judiciaire, relevant de la 6eme sûreté urbaine, et après de profondes investigations, ont arrêté le dénommé O.M, 26 ans lit-on dans un communiqué de presse adressé à notre rédaction par les services de communication relevant de la sreté de wilaya de Tiaret. Le communiqué de presse, précise que le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt, lors d'une comparution directe, par le magistrat- instructeur, près le tribunal de Tiaret.