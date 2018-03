TIARET : Le pou et la tuberculose s’emparent des citoyens de Madna

Quand la marginalisation devient un art, la majorité de la population des régions situées au Sud de la wilaya et qui sont frontalières avec les wilayas de Bayadh et Saida, et ces frontières sont à vocation steppique et en citant en exemple une commune qui a été classée en dessous du seuil de pauvreté par des instances onusiennes officielles en 2002 et depuis cette date, la commune de Madna et en dépit de l’inscription de quelques "squelettiques" projets, se trouve toujours en proie a la pauvreté et aussi les maladies moyenâgeuses comme c est confirmé chez les médecins ou les services de santé scolaire qui viennent de débusquer le phénomène des poux et de la tuberculose chez des enfants scolarisés et même chez des familles. Une commune qui recense quelques 4600 habitants se trouve livrée à elle-même; Aucun Hammam ni même un coiffeur et ses habitants sont contraints à faire 16 km pour leur toilette. A cela s’ajoute aussi le transport scolaire qui fait défaut en signalant l’inexistence des cycles moyens et secondaires. Et dans tout cela, cette commune est "télécommandée" par un maire qui fait quotidiennement la navette, eu égard à son domicile qui se trouve à 16 km du siège de ses fonctions.