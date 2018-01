TIARET : Le permis de chasse prochainement délivré

Ce dernier joint dans son bureau, nous confie en substance que la wilaya de Tiaret recense près de 2000 chasseurs et lesquels doivent s’organiser en associations pour pouvoir suivre des formations en chasse et que nous mettons à leur disponibilité des centres de formation dans un cadre d’investissement et à ce titre, ajoute notre interlocuteur que la chasse prochainement sera légalisée et que la formation des chasseurs sera sanctionnée par un permis de chasse qui leur sera délivré suivant la formation reçue et que chaque commune sera représentée par une association de chasseurs et que l’autorisation de chasse en période légale ne sera délivrée qu’à une seule association suite à l’arrêté du wali lequel est habilité a signer des autorisations de battues administratives pour préserver l’équilibre écologique. Par ailleurs, et abordant un autre sujet relatif à la préservation de certaines espèces animales, notre interlocuteur nous dira qu’une lâchée d’une espèce de singes, «Magot" dont une femelle se trouve au niveau du parc d attractions en attente d éventuels accouplements, sera opérée prochainement et que plusieurs projets seront réalisés à l’ouest algérien dont la wilaya de Tiaret où les forêts seront dotées d’abreuvoirs et de zones réglementées de pâturage tout à noter que cela touchera en premier lieu la gazelle de cuvier dont l’itinéraire a été très bien étudié au niveau des forêts de Relizane, Saida et Tiaret. Nous y reviendrons avec plus de détails.