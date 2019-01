TIARET : Le ministère des Finances ouvre une enquête

Le ministère des Finances vient d'ouvrir une grande enquête relative à l'usurpation de titre concernant les experts, les commissaires aux comptes ainsi que les comptables. Cette grande affaire a refait surface suite aux différentes correspondances ayant parvenu de différentes wilayas et particulièrement, à partir de la wilaya de Tiaret ou même des noms de personnes ayant pignon sur rue, ont été dénoncées au grand jour car exerçant des fonctions de

commissaires aux comptes, de comptables et d'experts et ne figurant aucunement dans le tableau du conseil de l'ordre, tout à signaler que ces personnes dénoncées ont à leur agenda, le cumul de plusieurs années de fonction. Une affaire qui a vraiment semé un véritable climat de panique au sein de ces faux comptables qui ont piétiné toutes les lois en vigueur et dont le nombre est estimé à plus de 10 personnes à Tiaret et parmi eux même des experts auxquels a fait appel, le tribunal de Tiaret pour les procédures d'expertises dans des affaires de détournement de deniers publics. Ces faux experts et faux comptables n'ont jamais figuré sur la liste du conseil de l'ordre et ont présenté aux tribunaux de fausses pièces et de faux agréments, indique notre source.