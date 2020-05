TIARET : Le maire de Z'malet Emir Abdelkader devant le magistrat-instructeur

En effet, lourdement accablé par de graves accusations dont des prémices de détournement de deniers publics ,l'actuel président de l'APC se trouve sous contrôle judiciaire et selon certaines sources proches du dossier "explosif", ce "mir" a été auditionné par le magistrat-instructeur, près la 2ème chambre, car faisant l’objet d'un mandat d'amener, émis par le magistrat-instructeur au niveau de la 2ème chambre du parquet de K'sar-Chellala en signalant que cette affaire est relative au faux et usage de faux, concernant l'immatriculation d'une voiture étrangère. Dans le même contexte, le président de l'assemblée populaire communale est poursuivi dans plusieurs affaires, dont le détournement d'une placette dont le coût de réalisation est de 200 millions, la réalisation d'un projet fiasco, illustré par l'édification d'un mur pour une enveloppe de 16 millions de dinars et le grand avatar dans la gestion ,a été bel et bien illustré par l'affectation de la 3ème tranche d'un projet de réalisation d'une route, en un avenant de plus de 7 milliards de centimes et à cela s'ajoute d'autres griefs retenus contre ce "mir" qui assurait auparavant les fonctions de secrétaire général de commune.