TIARET : Le maire de Sougueur relevé de ses fonctions

Ce mardi 11 février 2020, et en exclusivité, on a appris que le maire de Sougueur, a été relevé de ses fonctions, suite à une décision émanant du secrétariat général du ministère de l’intérieur. Cette information, telle une traînée de poudre, a déjà fait le tour de la région et pour l'heure l'on ignore les véritables dessous de cette décision et les vrais mobiles, mais l'on se rappelle que ce maire a été auparavant interpellé par l'ex-wali au sujet d'une affaire d'achat de vitres et autres accessoires et aurait déboursé une enveloppe consistante. A cet effet, une enquête diligentée par la gendarmerie nationale et depuis plus de 7 mois aucun écho n'est parvenu concernant cette enquête, jusqu’à ce jour où la décision a coupé cours à toutes les discussions relatives à ce dossier épineux.