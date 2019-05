TIARET : Le maire de Sidi Bakhti démissionne

Le journal "Réflexion" vient d'apprendre auprès d'une source proche du cabinet du wali de Tiaret que le dénommé Mebarek Abdelaziz, actuellement président d’assemblée populaire communale de Sidi-Bakhti, relevant de la daïra de Medroussa et distante du chef-lieu de wilaya de Tiaret, de près de 65km, vient de déposer sa démission auprès de son assemblée, ce mardi 14 mai 2019, et lesquels membres de cette assemblée ont jugé nécessaire d'accepter la demande formulée par les soins même du maire qui faudrait-il le rappeler; a cédé à la pression des citoyens qui ont revendiqué haut et fort son départ, depuis plus de 3 mois. Les citoyens contestataires et rien que pour simple rappel, ont pris adresse devant le siège de la mairie, ont dressé une kheima et sont allés jusqu'à fermer la porte d’entrée en faisant recours à la soudure ,empêchant de ce fait l’accès aux élus et aux fonctionnaires de l'APC .Cette situation a incité le wali à opter pour le recours à la force et de violents heurts entre gendarmes et citoyens ont eu lieu et qui se sont soldés par des blessés et des arrestations au sein des manifestants ,comme il convient de noter que c'est la seule commune ou l'administration a fait appel à la force publique. Dans le même contexte, il y'a lieu de signaler que l'actuel maire s'est succédé à lui-même et qu'il est à son deuxième mandat et qu'il habite à Frenda qui se trouve à 30 km du siège de la mairie de Sidi-Bakhti, une distance qu'il doit faire 2 fois quotidiennement.