TIARET : Le lait en sachet, sous des conditions !

Les citoyens de la populeuse et populaire cité de "Zaaroura" ont été surpris ce matin du dimanche 24 décembre 2017 de certaines conditions avancées par certains commerces qui les ont sommés a prendre un sachet de lait de vache avec 4 sachets de lait provenant de la laiterie « Sidi Khaled" et laquelle usine se trouve à quelques 400 mètres de la dite cité. Le sachet de lait de vache est estimé à 50 dinars et l’autre sachet est vendu à raison de 25 dinars et les petites bourses se retrouvent encore une fois devant des conditions de vie très amères dues à des dysfonctionnements au niveau de certains commerces. Déçus, les citoyens comptent se rapprocher de la direction de commerce pour s’informer de ces nouveaux comportements de quelques commerçants qui ont leur argumentaire nous dira une source proche de l’association des commerçants. Pour plusieurs observateurs contactés par nos soins, l’équation est véritablement énigmatique sachant que la wilaya de Tiaret est incontestablement une région agro-pastorale avec des milliers de tètes de bovins et où l’investissement dans ce créneau fait défaut et ce, en dépit des grandes facilités avancées par les soins même du wali de Tiaret.