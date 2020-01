TIARET : Le faux DG d'une société écroué

Le magistrat-instructeur, près le tribunal de Tiaret, a ordonné la mise sous mandat de dépôt du dénommé B.S, âgé de 45 ans, retenant contre lui, le grief d'escroquerie avec préméditations, apprend-on auprès d'une source sécuritaire. La source ajoute, que suite à des plaintes déposées par 4 commerçants de matériaux de construction, faisant part du refus de cette personne de payer les dus relatifs aux achats de matériaux de construction, dont le montant global avoisinerait la somme de 74 millions de centimes ,les éléments de la police judiciaire, relevant de la 7eme sûreté urbaine, ont entamé des investigations et ont arrêté le mis en cause, lequel aurait usurpé la fonction de directeur général d'une société de construction, et s'est rapproché de plusieurs commerçants spécialisés en vente de matériaux de construction, leur avançant qu'ils seront payés plus tard. Cependant, il s'est révélé qu'ils ont été escroqués purement et simplement. Notre source n'a pas précisé si le montant en question, a été récupéré. Il y a lieu de rappeler que l'usurpation de fonction dans tous ses segments a pris de l'ampleur et les victimes manifestent des réticences, en raison des interventions de bons offices et de réconciliation .Nous y reviendrons.