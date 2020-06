TIARET : Le directeur de l’hôpital "Youssef Damerdji" limogé

Ce jeudi, le directeur de l'hôpital "Youssef Damerdji" a été démis de ses fonctions et ce suite à une correspondance portant décision du ministre de la santé et de la population de mettre fin aux fonctions du directeur en question ,installé dans ses fonctions le 5 février 2019,apprend-on auprès de sources généralement bien informées. Nos sources ajoutent que le mobile de cette décision serait l'inefficacité dans la gestion de l'établissement, selon les déclarations du directeur de la santé et de la population de la wilaya de Tiaret. Faudrait-il rappeler que cet hôpital accuse beaucoup de déficit et que ses dettes s’élèvent à plus de 50 milliards de centimes et qu'il a fait objet de vives contestations auparavant et il est utile de rappeler que tous les gestionnaires qui se sont succédés ont été en ligne de mire de plusieurs dénonciations et seule une ex-directrice a mis le doigt sur la véritable plaie et a remis un dossier explosif, révélant les vrais dysfonctionnements. Cependant, elle a fait objet de tirs interposés et de contestations de la part de milieux ayant d’étroits intérêts avec cet établissement hospitalier, en notant que le journal "Réflexion" a fait des révélations en temps opportun. Pour rappel, ce dernier mois, l’hôpital en question, a été affecté à accueillir les malades du COVID 19 et que certains services ont été mutés vers d'autres infrastructures hospitalières comme nous l'avons rapporté dans nos éditions antérieures.