TIARET : Le directeur de l'agence Badr Bank relevé de ses fonctions

Le directeur de l'agence de la banque de l’agriculture de développement rural (BADR), dont le siège se trouve au niveau de la route menant à Sougueur et qui partage la même bâtisse avec le groupement régional(G.R.E) a été relevé de ses fonctions suite à une décision émanant des services de la direction générale, apprend-on ,en exclusivité, auprès d'une source généralement bien informée qui ajoute que cette décision est parvenue au bureau de la direction régionale de la BADR BANK, ce jeudi 1 août 2019,aux environs de 16h. Notre source ajoute que des inspecteurs sont toujours à pied d'œuvre pour débusquer d'autres éléments révélateurs, ayant une liaison avec l'affaire scandaleuse du détournement des 50 milliards de centimes et c'est ce mobile qui serait derrière cette décision de la direction générale. Pour rappel, le caissier principal de cette banque en question, doublement accusé, a été mis sous mandat de dépôt, par le magistrat-instructeur près le tribunal de Tiaret, ce jeudi 1 août 2019,mais dans une autre affaire de détournement de milliers de quintaux d'orge de consommation en compagnie de 7 employés de la coopérative de céréales et de légumes secs de Tiaret.