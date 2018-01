TIARET : Le croissant rouge au secours des démunis

Les activités du croissant rouge s’intensifient et se multiplient dans la commune de Takhemaret à quelque 100 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret et presque toutes les franges démunies ont été touchées par les actions bénévoles menées par le docteur Senouci et ses collaborateurs qui n’épargnent aucun effort pour venir en aide aux vrais nécessiteux qui sont bien recensés. En effet, ce samedi 13 janvier 2018 sera bien grave dans la mémoire collective de 100 familles qui viennent de bénéficier d’un couffin d’hiver composé de farine, huile, légumes secs et une couverture de haute qualité en notant qu’une autre action a touché la population des régions rurales tels les douars d’Ouled-Bellil, Kcelna et Tazeka situés respectivement à 18,12 et 1 km du chef-lieu de commune Takhemaret, apprend-on de bonne source qui ajoute que ces actions ont été menées par tous les éléments du croissant rouge de la commune de Takhemaret.