TIARET : Le chef du cabinet du wali limogé

Le cabinet du wali de Tiaret vient de connaitre quelques changements et ce après des décisions, prises à haut niveau. En effet et de sources généralement bien informées, l'on apprend que l'inspecteur général de la wilaya a été admis à la retraite et que le chef du cabinet de Mr le wali de Tiaret a été limogé. Dans le même contexte, l'administratrice qui assurait les fonctions de directeur de l'administration locale de la wilaya de Tiaret, en remplacement du D.A.L, actuellement incarcér à Ain-Defla, a été désignée à occuper le même poste à la wilaya d'Ain-Temouchent et que certaines indiscrétions font avancer que le poste de D.A.L de Tiaret sera géré toujours par intérim, eu égard à des prémices d’enquêtes d'envergure qui pointent déjà à l'horizon et ce suite à la chute du chef de cabinet, qui dit-on, détient la boite de Pandore et serait rattrapé par des dossiers très explosifs à l'exemple de la création d'un bureau de marches contraires aux lois en vigueur et aussi d'autres dépassements. Est-il utile de rappeler que cette opération d'assainissement au niveau du cabinet et qui est menée actuellement par le wali, a suscité beaucoup d’intérêt chez la population.