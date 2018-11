TIARET : Le Directeur de la CCLS de Mahdia relevé de ses fonctions

En exclusivité, le journal «Réflexion" vient d'apprendre de source proche du dossier, que le directeur de la coopérative des céréales et des légumes secs de la commune de Mahdia, à quelque 50 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret a été relevé de ses fonctions. Une décision qui a surpris tout le monde présent lors d'une réunion ayant regroupé tous les cadres de la CCLS avec le directeur régional de l'OAIC qui s'est déplacé d'Oran en la circonstance ,et c'est ce dernier qui a informé tous les présents par la décision prise par la direction générale de l'OAIC, sans pour autant citer les vrais mobiles et causes derrière cette surprenante suspension, qui a laissé tout le monde pantois eu égard aux encouragements et aux félicitations dont a fait l’objet le directeur "suspendu" et lequel depuis son installation n'a ménagé aucun effort pour mettre le train sur rails comme il est utile de rappeler que ce directeur a reçu des encouragements de la part de la direction régionale suite à la grande réussite de la campagne labours-semailles et a aussi réaménagé toutes les structures dont des travaux de réfection qui ont touché la totalité des silos avec l'emplacement des cameras de télésurveillance et aussi des visites surprises aux différents magasins de stockage et c'est peut-être ces activités qui ont dérangé certains opportunistes et trabendistes qui se sont enrichis des activités illicites et surtout celles ayant relation avec le blé d'importation «Jumbo», nous diront plusieurs employés dont la décision de suspension de ce directeur n'a pas été de leur goût ,et exprimant leur colère, ils diront: ‘’ce directeur a dérangé la Mafia du jumbo"..Par ailleurs, d’autres employés considèrent cette suspension-surprise comme arbitraire et sans fondements et à l'heure où nous mettons sous presse, l’on apprend que le directeur commercial de cette C.C.L.S, a été désigné pour prendre les fonctions d’intérim du directeur "suspendu" pour des raisons qui demeurent toujours obscures.