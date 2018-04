TIARET : Le DSP relevé de ses fonctions

Le ministre de la santé, Mr Hessballaoui, vient de mettre fin aux fonctions du DSP de Tiaret, Mr Orfi Mahfoud. La décision est parvenue ce lundi 2 avril 2018 aux services du cabinet du wali Bentouati aux environs de 12h, le temps où le wali était en compagnie du ministre des ressources en eau pour une visite de 2 jours à Tiaret et l’on apprend auprès de la cellule de communication du ministère de la santé que Mr Mokhtar Mokrane, actuel directeur de l’EPH"Youssef Damerdji' a été désigné comme nouveau DSP (directeur de la santé et de la population) de la wilaya de Tiaret. Faudrait-il rappeler que cette décision de mise de fin aux fonctions était attendue et qu’elle a été annoncée, il y a près de 4 mois et que le ministre lui -même a été surpris de voir le DSP sur les lieux et s’est interrogé sur le destin de son ancienne notification cela en dépit des successives correspondances confidentielles dénonçant la gestion du secteur et adressées par les soins de Mr Bentouati Abdessalem, wali de Tiaret.