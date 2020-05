TIARET : Le DG de l’ONDEC et le directeur de la jumenterie demis de leurs fonctions

Nos sources ajoutent que le directeur général de l'ONDEC, Mr Zerhouni, a été évincé de son poste et ce suite à des rapports officiels qualifiant sa gestion du secteur comme étant désastreuse et n'est pas à l'abri de poursuites judiciaires, nous confirment nos sources qui indiquent que les travailleurs de l'office qui recensent plusieurs unités à travers le territoire national, n'ont pas été payés depuis plusieurs mois tout en signalant que leurs plaintes ont été prises en charge. Concernant le directeur de la jumenterie de Tiaret, il a été relevé de ses fonctions et admis à la retraite après avoir passe près de 27 ans à la tête de la jumenterie et il lui est reproché sa mégalomanie ainsi que ses dérives, en notant qu'il est menacé de poursuites judiciaires par le ministre de l'agriculture lui-même et selon des sources bien informées, ces deux secteurs seront restructures prochainement.