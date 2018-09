TIARET : Le Conservateur foncier de Frenda relevé de ses fonctions

En exclusivité, le journal "Réflexion" vient d’apprendre que le conservateur foncier de la subdivision de Frenda, B Nacereddine, a été relevé de ses fonctions ce mercredi 13 septembre 2018 et ce, suite à une décision émanant de la direction générale au niveau d’Alger. Notre source a indiqué que le mobile de cette suspension serait un rapport bien ficelé dressé par la direction de la conservation foncière de la wilaya de Tiaret qui s est appuyée sur les enquêtes et les inspections qui ont ciblé cette subdivision ainsi que les diverses plaintes des citoyens mettant en cause la gestion de ce secteur et dans le même contexte, l’on assiste à une véritable opération d’assainissement menée par le directeur de la conservation foncière, Mr Allali Abdallah. La gestion de la conservation foncière de Frenda a été qualifiée de scandaleuse. Pour rappel, c’est le 2eme cas de suspension après celui de la subdivision de Rahouia.