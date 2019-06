TIARET : Le Conservateur foncier dans le collimateur

De source généralement bien informée, le journal «Réflexion «vient d'apprendre que le conservateur foncier de la daira de Tiaret, vient de faire l’objet d'une enquête administrative très poussée et a été muté par mesure disciplinaire et ce suite à beaucoup d’irrégularités ainsi que le constat d'une gestion chaotique, relevé durant le passage de la commission d’enquête diligentée par la direction de la conservation foncière de la wilaya de Tiaret. En effet, le conservateur foncier aurait bénéficié d'un lot de terrain d'une superficie de 157 m2 à un prix de 50 millions de centimes et ce en application de l'article 47 de la loi de finances 2005,et le "hic",c'est que cet article en question ne cible pas un lot de terrain éparse individuel et à cela s'ajoute l'octroi d'assiettes foncières à des personnes influentes et ayant pignon sur rue à Tiaret, à l'exemple d'un lot de terrain, intégré dans les réserves foncières communales ou l'intitulé fixait la réalisation d'un kiosque ,cependant des modifications énigmatiques ont eu lieu et ce kiosque est redevenu par un "abracadabra" une tour de 3 étages et lequel projet a suscité l'ire de toute la population de Tiaret, nous précise la même source qui ajoute que le Conservateur foncier serait en connivence avec une personne dont l’épouse aurait bénéficié d'un lot de terrain de 160 m2 à la cité"Boulisse Ammar" dans de douteuses conditions et aussi un autre terrain à la cité "Teffah, du coté de l’hôtel "Mamalik",sans pour autant citer des poches foncières qui ont été détournées et ce par la violation de l'article 47 de la loi de finances 2005. Pour l'heure, la direction générale de la conservation foncière a été avisée et une commission d’enquête a été dépêchée.