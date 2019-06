TIARET : La source d'eau d'Ain-Djenane serait impropre à la consommation

Dans un communiqué adressé aux instances concernées, l'organisation nationale de la protection du consommateur de Tiaret, vient de tirer la sonnette d'alarme relative à la qualité de l'eau de source d'Ain-Djenane qu'elle qualifie de non-potable. En effet, rappelle le communiqué , suite au réaménagement de cette source qui a bénéficié auparavant d'un grand projet, il s'est avéré que son eau serait impropre à la consommation et après les enquêtes menées par le bureau d’hygiène de l'APC de Tiaret et à ce titre ,le secrétaire général de la commune de Tiaret, selon le communiqué aurait informé le maire que les analyses effectuées par le bureau régional d'Oran, ont bien confirmé que l'eau de la source d'Ain-Djenane serait impropre à la consommation, eu égard au grand taux de nitrate qui porte atteinte à la santé du consommateur, et lors de notre visite au siège de la mairie, nous étions surpris de la disparition énigmatique des résultats des analyses qui ont été envoyés à partir d'Oran et devant cette situation qui demeure proie au "flou", le bureau de wilaya revendique l'ouverture d'une enquête approfondie. Pour l'heure, l'information ayant fait le buzz sur les réseaux sociaux a mis toute la population dans un climat d’inquiétude .Rappelons, qu’il y’a 15 ans, 750 personnes ont été hospitalisées suite aux MTH. Des mesures salutaires sont indispensables pour éviter le pire.