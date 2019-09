TIARET : La protection civile sensibilise sur les risques d’inondation

Les éléments de la protection civile dont une unité principale implantée à K'sar-Chellala, à quelque 120 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret et accompagnée par une annexe de la protection civile de la commune de Z'malet-Emir Abdelkader,mènent une large campagne de sensibilisation, relative aux grands risques d'inondation et sur le comment "affronter" ce genre de calamités et à ce titre, le capitaine de l'unité principale,B.Abdelkader,a déclaré que cette campagne de sensibilisation contre les risques d'inondation, tenue à l'adresse de tous les citoyens, entre dans un cadre de prévention suite à un programme tracé par la direction de la protection civile de la wilaya de Tiaret et qui consiste particulièrement à sensibiliser tous les élèves scolarisés dans les 3 paliers(primaire, moyen et secondaire) en les orientant aux choix des sorties hors domiciles le temps des inondations et ce, suite aux bulletins météorologiques tout à noter que les services de météo et à travers les ondes radio émettent en continu les bulletins météo .Dans le même contexte, l’intervenant déclare que plusieurs zones rurales seront touchées par ces campagnes de sensibilisation, surtout la population mitoyenne des oueds et en particulier les oueds dormants comme il a signalé le rôle important des avaloirs qui n'ont pas connu d’opérations de curage et demeurent un facteur de relais pour les inondations comme cela a été signalé au niveau de plusieurs communes.