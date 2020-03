TIARET : La police recense 45 constructions illicites

L'engouement vers le foncier pèse de tout son poids sur tout le territoire de la wilaya de Tiaret et les constructions illicites ne se comptent plus sur le bout des doigts. Ce phénomène est bien illustré et confirmé par les synthèses faites par les services de police d'urbanisme, qui viennent de dresser des procès-verbaux, appuyés de procédures judiciaires, à l'adresse de 45 personnes ayant édifié des constructions sans aucune autorisation, ni un quelconque permis de construire, lit-on dans un communiqué de presse, adressé à notre rédaction par les services de communication, relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret qui fait état de toutes les activités durant le mois de Février 2020. En effet, par ailleurs les mêmes services ont dressé 1199 amendes et procédé au retrait de 340 permis de conduire, ainsi que 21 mises en fourrière de véhicules de toutes marques et catégories, avec l'enregistrement de 18 accidents ayant fait 20 blessés. Pour leurs parts, les services de police de la protection de l'environnement et de la santé du citoyen, ont recensé 16 fuites d'eau et ont saisi 249 kgs de viande rouge et 50,9 kgs de tètes de moutons, impropres à la consommation, précise notre source.