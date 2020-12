TIARET : La police interpelle un quadragénaire

Dans le cadre de lutte contre la criminalité en milieu urbain ,les éléments de la 1ere sûreté urbaine de Tiaret, ont arrêté le dénommé A.A, 49 ans ,en flagrant délit de vol par escalade ,lit-on dans un communiqué de presse, adressé à notre rédaction par les services de communication ,relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret .Le communiqué précise que les éléments de la police judiciaire et suite à une information parvenue par le biais du numéro vert 15/48, faisant état de la présence d'un voleur, près de l'habitation de son voisin, se sont déplacés en urgence sur les lieux et ont arrêté le mis en cause et saisi des objets ayant servi à l'escalade. Présenté devant le magistrat-instructeur, près le tribunal de Tiaret, lors d'une comparution directe, le présumé-auteur du vol, a été placé sous mandat de dépôt.