TIARET : La police avorte plusieurs tentatives de vol à K'sar Chellala

Les éléments de la police judiciaire, relevant de la sûreté de daïra de K'sar-Chellala, à 120 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, ont avorté plusieurs tentatives de vol et ce, en l'espace de 24 heures, apprend-on auprès d'une source généralement bien informée. Ces tentatives de vol, faudrait-il le rappeler, ont ciblé des locaux commerciaux au niveau de plusieurs quartiers de la ville, en signalant que les malfaiteurs ont saisi l'opportunité de la fermeture des mosquées et ont entamé leurs opérations à des heures très matinales et ce en l'absence totale de fidèles. Cependant, les patrouilles diverses des policiers ont permis de mettre fin aux agissements de ces malfaiteurs. Dans ce sens,3 personnes ont été arrêtées, en pleine tentative de vol dont l'un ayant ciblé, un local de vente de téléphones à la cité "Ras-el-Ain",l'autre spécialisé en vente de produits alimentaires ,situé à la sortie "Ouest" de la ville et enfin, un local de denrées alimentaires se trouvant en plein cœur de la ville. Notre source indique que la pandémie du CORONAVIRUS, a été une opportunité en or pour ces malfaiteurs qui guettaient leurs cibles, la nuit aidant, eu égard au vide des rues, la nuit aidant.