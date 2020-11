TIARET : La police arrête un voleur de téléphones portables

Une première à Tiaret....la victime se déplace jusqu'au voleur et ce qui s'est passé, durant ces dernières heures, vient de défrayer la chronique. En effet, le service de police judiciaire, vient de recevoir 3 plaintes dont l'objet est le même : Un jeune, via sa page Facebook, passe des annonces de vente de téléphones portables de marque et lorsque le client se présente, suite à des rendez-vous dans des artères de la ville ,le jeune encaisse l'argent sans leur remettre le téléphone demandé et prend la fuite .Les services de cybercriminalité ,ont pu identifier le propriétaire de la page d'annonces sur Facebook et l'ont arrêté ,suite à de bonnes investigations .Confronté à ses victimes, il a été bien identifié et a reconnu les faits. Présenté devant la magistrat-instructeur, lors d'une comparution directe, le dénommé Y.A, âgé de 20 ans, a été placé sous contrôle judiciaire, lit-on dans un communiqué de presse adressé à notre rédaction, par les services de communication, relevant de la sureté de wilaya de Tiaret.