TIARET : La liste des bénéficiaires de 2245 logts voit le jour

Depuis minuit du 8 mai 2018,la liste des 2245 bénéficiaires de logements sociaux de la ville de Tiaret a fait escale sur plusieurs pages du réseau social Facebook et laquelle liste a été partagée par plusieurs groupes et ce matin, plusieurs artères de la ville avaient rendez-vous avec des groupes de citoyens venus voir leurs noms sur des listes collées sur les principales façades de murs de la ville, une opportunité pour les citoyens n’ayant aucun lien avec les réseaux sociaux et à ce titre, le wali a bien tenu sa promesse d’afficher cette liste en temps opportun et a sollicité les citoyens qui se sont sentis lésés de présenter leur recours dans un délai de 8 jours comme indiqué dans un communiqué adressé à notre rédaction et lequel communiqué était appuyé de la liste nominative avec photo et affiliation complète. Faudrait-il rappeler que dans les annales de la wilaya de Tiaret, jamais un quota pareil n’a été affiché et s’il y a lieu de signaler une chose, c’est qu’en l’espace de 4 mois, près de 6.000 logements sociaux ont été livrés et presque 50.000 personnes ont été épargnées des griffes de la misère et de la précarité.