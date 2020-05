TIARET : La gendarmerie enquête sur 11 minoteries et 2 laiteries

Ces enquêtes, faudrait-il le rappeler, sont chapeautées par le commandement de la gendarmerie nationale, sur instruction du président de la République, lequel s'est basé sur de grands rapports bien ficelés, émanant des services du ministère de commerce, apprend-on en synthèse auprès de nos sources, qui ajoutent que les perspectives d’enquêtes, s'axent sur l'origine des agréments, les principaux segments des activités d'approvisionnement et sur les procédures d’écoulement des marchandises, ainsi que les relations avec les O.A.I.C et les C.C.L.S. Dans le même contexte, l'on apprend que les grandes dérives ont été générées durant le règne du ministre Bouchouareb, actuellement en fuite et faisant objet d'un mandat d’arrêt international et qui auparavant aurait accordé et en l'espace de deux ans, pas moins de 120 agréments pour la création de semouleries-minoteries, alors que la filiale en compte déjà presque le même nombre et que les besoins du marché en produits céréaliers sont à un taux de satisfaction dépassant les 300%,violant de ce fait l’éthique économique et en parallèle, des minoteries de grande valeur, ont été cédées au dinar symbolique, un mobile qui a motivé la mafia politico-financière à mettre main basse sur le foncier abritant certaines anciennes minoteries, comme c'est le cas à Tiaret, une wilaya agro-pastorale, qui a perdu ses repères et ce suite au détournement sur ordonnance de toutes les bâtisses et structures céréalières (CASAP et autres) opéré au profit de personnes très influentes et ayant pignon sur rue.