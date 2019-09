TIARET : La criminalité prend de l'ampleur

En effet,6 personnes ont été placées sous mandat de dépôt pour crimes et délits indique le communiqué, en ajoutant que la 1ere affaire a été traitée par les services de gendarmerie nationale de la brigade de Guertoufa, à 7 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, qui ont arrêté 2 personnes, au niveau de l’entrée de cette commune et en leur possession plus de 2 millions en faux billets de 1.000 dinars(soit un montant de 26.000 dinars),d'une arme blanche et aussi un morceau de kif traité .Présentées devant le magistrat-instructeur, près le tribunal de Tiaret, les 2 mis en cause ont été mis sous mandat de dépôt, et à la commune de Mellakou, à 16 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, les gendarmes ont arrêté, un jeune en flagrant délit de consommation de 47 comprimés de psychotropes de couleur verte qui étaient dans sa propre bouche. Présenté par devant le magistrat-instructeur, près le tribunal de Tiaret, le mis en cause a été écroué. Dans le même contexte, l’équipe de cybercriminalité relevant du groupement territorial de la wilaya de Tiaret, a traité une affaire des plus insolites où il s'agit de charlatanisme, de magie noire et d'aliénation sexuelle et ce, en débusquant une page Facebook. Le mis en cause, s'adonnant à des effets de magie noire, diffusait des photos des personnes l'ayant sollicité pour certaines pratiques; sur les réseaux sociaux sans leur consentement et suite à une perquisition dûment signée par le procureur de la République, près le tribunal de Ksar-Chellala, les gendarmes ont découvert au sein de son domicile, des livrets de magie noire, des photos, des enregistrements vidéo et autres effets servant à des pratiques de magie noire. Présenté par devant le magistrat-instructeur, ce charlatan a été mis sous mandat de dépôt. A Sidi--Hosni et plus précisément à Douar "Ain-Sidi-Said’’, un jeune de 34 ans a assaini plusieurs coups de couteau à un autre âgé de 39 ans qui se trouve actuellement sous très haute observation médicale au niveau de l’hôpital de Tiaret. Présenté devant le magistrat-instructeur, qui a retenu contre le présumé-auteur, les griefs de tentative d'assassinat avec préméditation, le mis en cause a été écroué. Dans le même contexte, un jeune âgé de 21 ans, s’est donné la mort par pendaison, en se servant d'une corde et a choisi un lieu déserté et qui se trouve à près d'un kilomètre de la commune de K'sar-Chellala, à 120 km du chef-lieu de wilaya. Cette maison déserte implantée dans un lieu appelé "Kalaa" .Ce jeune, issu d'une famille très pauvre et proie au calvaire aurait laissé une lettre dont l'objet n'a pas été encore révélé. Les gendarmes de la brigade de K'sar-Chellala, ont ouvert une enquête .Dans le même cadre, et au niveau de la voie d’évitement de la commune de Dahmouni, 2 personnes ont été arrêtées et en leur possession 50 unités de boissons alcoolisées. Présentées devant le magistrat-instructeur, les 2 mis en cause ont été condamnés à payer des amendes. Enfin, 5 personnes ont été appelées à comparaître prochainement devant la justice pour forage illicite et leur matériel a été saisi par les gendarmes de Tousnina et Hamadia. Ces dernières 24 heures ont été illustratives de hausse de criminalité et à l'heure où nous mettons sous presse, l'on apprend qu'un jeune âgé de près de 30 ans a été assassiné par ses amis suite à des altercations. Ces jeunes, sous l’effet de la drogue, se servant d'armes blanches, lui ont dirigé plusieurs coups mortels et l'ont jeté dans un lieu au niveau d'un marché à Ain-Kermes, à 70 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret .Les services de sécurité territorialement compétents ont ouvert une enquête .Nous y reviendrons.