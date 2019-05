TIARET : La CNR expose son plan d’action de proximité

Dans le cadre de l’exécution des orientations de Mr le ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le volet de communication sociale, visant la continuité du plan d'actions de proximité, et ce, par le biais du rapprochement de l'administration et ses usagers, une journée portes ouvertes portant sur la retraite, a eu lieu ce 2 mai 2019,au sein du siège de la caisse nationale de retraite de la wilaya de Tiaret,apprend-on auprès de Mr le directeur Khaled Kaddari qui nous dira que ces portes ouvertes porteront essentiellement sur les principaux axes de la loi 16/15,notamment le droit au départ à la retraite à l'âge de 65 ans ainsi que les nouveaux services mis en place par la caisse nationale de retraite au profit de ses usagers. Ces portes ouvertes, ajoute notre interlocuteur, s’axeront aussi sur le renouvellement des pièces administratives et ce, par la sensibilisation sur l'obligation de mise à jour des pièces administratives, pour la poursuite du paiement de la pension. La diversification des modes de paiement (canal bancaire)indique notre interlocuteur est au menu de ces portes ouvertes et il y'a lieu de rappeler que nous avons mis à la disposition des usagers un numéro vert le 30-11 et l'application Androïde(retraite D.Z) avec des solutions S.M.S(recueil et mise à jour des numéros de portables) et à cela s'ajoutent les différentes prestations de la C.N.R,ainsi que toutes les nouvelles mesures entreprises en matière de simplification des procédures administratives, conclut

notre interlocuteur.