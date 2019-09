TIARET : L’ex-DAL et des élus de Meghila devant le magistrat-instructeur

De source proche du parquet, et en exclusivité, l'on apprend que l'ex-directeur de l'administration locale (D.A.L), ainsi qu'un fonctionnaire de cette administration, mais aussi des employés de la direction de l’éducation et certains élus dont le président de l’assemblée populaire communale de Meghila à 60 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, ont été convoqués à comparaître devant le magistrat-instructeur, près le tribunal de Theniet-El-Had, ce lundi 30 septembre 2019,dans une affaire relative aux violations de la réglementation qui régit le F.C.C.L(fonds des collectivités locales). Notre source, précise que l’enquête a été menée par les services de la gendarmerie nationale, territorialement compétents qui ont débusqué plusieurs anomalies et dysfonctionnements régissant plusieurs projets et l'affaire qui a fait débusquer le dossier explosif, c'est celle relative à 3 écoles abandonnées du temps de la décennie noire. Cependant, une gestion "frauduleuse" a été trouvée dans la traçabilité de la comptabilité des finances de tels projets. Nous y reviendrons.