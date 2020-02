TIARET : L’aéroport "Abdelhafidh Boussouf" opérationnel dès le 22 mars

En exclusivité, l’on apprend auprès d'une source généralement bien informée, que la direction régionale d'Air Algérie, vient de dresser son programme TID/ALG/TID, relatif à la validité du 20 Mars 2020 au 24 Octobre 2020, selon lancement ALGPFAH 031101, concernant l’aéroport "Abdelhafidh Boussouf" . En ce sens, 2 vols ont été programmés chaque semaine, en provenance et à destination d'Alger précise notre source, qui ajoute que ce programme sera effectif à partir du 22 mars prochain. Pour rappel, la distance à vol d'oiseau se fera en 50 minutes. Notons que toutes les prestations nécessaires ont été mises à la disponibilité des voyageurs et particulièrement, les opérateurs économiques qui ont des projets d'investissement au niveau de la wilaya de Tiaret. Il y a lieu de signaler que ce moyen de transport était très attendu par la population locale et eu égard aux grands travaux d’aménagement qui ont touché plusieurs infrastructures de l’aéroport, le retard avait ses raisons valables, indique notre source. Par ailleurs, le grand projet, relatif à la réalisation des chemins de fer reliant les wilayas de Tiaret à Tissemsilt et aussi Saida et Relizane, dont les travaux ont été confiés à la société ETRHB, propriété d'Ali Haddad, actuellement en prison; connaissent un retard inexplicable et plus spécifiquement, les lignes passant par le territoire de la wilaya de Tiaret.