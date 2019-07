TIARET : Journée ‘’portes- ouvertes’’ sur la Sonelgaz

A l'occasion du 50ème anniversaire de la création de la société nationale d'électricité et de gaz(SONELGAZ), les responsables de cette société ont organisé des portes ouvertes, au niveau de l'agence commerciale implantée à la cité "Volani", lit-on dans un communiqué de presse adressé à notre rédaction par le responsable de la cellule de communication, Mr Belarbi. En effet, le public qui s'est présenté à cette exposition ,a reçu d'amples explications sur la nécessité de réduction de factures et ce, par la rationalisation de la consommation d’énergie et à ce titre, les responsables qui ont été mobilisés et chacun de son côté, ont fait rappeler au public, que la SONELGAZ et dans le cadre de ses prestations, a été chargée de la réalisation de plusieurs programmes dans le cadre de l'investissement, illustrées par 24 opérations ayant consisté au renforcement des structures déjà réalisées soit 14 km de hautes et moyennes tensions avec la réalisation de 9 nouveaux transformateurs électriques et ce, pour répondre aux besoins de 11.000 nouveaux abonnés dont des entreprises privées et administrations ainsi que des branchements individuels, lit-on toujours dans le communiqué qui précise que deux enveloppes consistantes ont été dégagées pour la réalisation de 2 grands projets et il s'agit de 14 km de cuivre et cette matière a été changée en une autre: le polyéthylène et dont le coût a été de l'ordre de 5,6 milliards de centimes et l'autre enveloppe de l'ordre de 7,3 milliards de centimes aurait servi au renforcement de structures et plus particulièrement l'emplacement de 9 transformateurs électriques et qui ont touché les communes de Sougueur et de Tiaret, indique le communiqué.