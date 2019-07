TIARET : Intoxication de 5 membres d'une même famille à Sougueur

Dans la nuit allant de samedi à dimanche 28 juillet 2019, 5 membres d'une même famille ont été admis aux urgences de l’hôpital "Guermit Naceur" de Sougueur, à quelque 26 km du chef-lieu de wilaya ,apprend-on en exclusivité, auprès de sources hospitalières qui ajoutent que ces membres, âgés de 6 à 40 ans, ont fait l’objet de douleurs au niveau du ventre et ces douleurs étaient suivies de vomissements .Selon les mêmes sources, cette intoxication aurait été due à la consommation de viande grillée, achetée à partir de local commercial, spécialisé en vente de viande. Les victimes d'intoxication, selon nos mêmes sources, ont reçu les soins nécessaires et ont été gardées sous étroite surveillance médicale à l’hôpital cité en haut et les services de police scientifique relevant du service de police judiciaire de la sûreté de daïra de Sougueur, ainsi que les services de la direction du commerce ont ouvert une enquête pour délimiter les responsabilités.