TIARET : Installation du nouveau président de la Cour

Ce dimanche 8 septembre 2019, aux environs de 11h, Mr Rouabhi Mohamed, président de chambre au niveau du conseil d'Etat et représentant du ministre de la justice , garde des sceaux ,Mr Zeghmati, a procédé à l'installation de Mr Rachid Allane, dans ses nouvelles fonctions en tant que président de cour de Tiaret, en remplacement à Mr Hemaidi Senouci, lequel a été appelé à occuper d'autres fonctions. Le nouveau président de cour, a rejoint le corps de magistrature en 1995 et a occupé plusieurs postes au niveau de plusieurs wilayas à l'exemple de Djelfa et Alger et le dernier poste aurait été ,le doyen des juges d'instruction au niveau du tribunal de Sidi-M'hamed (Alger),apprend-on auprès du représentant du ministre de la justice, lors d'une allocution devant une grande assistance composée d’autorités locales: militaires, civiles et juridiques ainsi que des députés A.P.N, des auxiliaires de la justice et d'autres invités. Dans le même contexte, le représentant du ministre de la justice dira: "La loi est au dessus de tous et nous œuvrons à lutter contre la corruption dans toutes ses formes, et les changements opérés au sein du corps de la magistrature sont dictés par les nouveaux impératifs et défis, en soulignant que le ministre de la justice ainsi que son staff œuvrent à dresser un pont de confiance avec le citoyen dans des opérations visant la justice de la citoyenneté et à cela s'ajoute les grands efforts déployés par le ministère pour la modernisation des outils de fonctionnements de la justice et aussi le strict respect des droits qui se marient avec l’indépendance de la justice ,sans pressions et autres méthodes révolues.