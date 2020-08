TIARET : Installation des nouveaux président et procureur général de la Cour de justice

Ce jeudi, 13 août 2020, dans la matinée, la grande salle de délibérations de la cour de Tiaret, a abrité la cérémonie d'installation des nouveaux procureur général et président de cour de la wilaya de Tiaret, en présence des autorités civiles et militaires. A ce titre, Mr Bounadhour Bouziane, président de chambre au niveau de la cour suprême, représentant du ministre de la justice et garde des sceaux ,a procédé à l'installation du nouveau procureur général, Mr Tahir Hamid, ayant occupé le même poste à la cour de Laghouat, ainsi que le nouveau président de la cour, Mr Hammel Khaled, ayant occupé le même poste à la cour de la wilaya de Tindouf, et ce, dans le cadre du mouvement opéré par le président de la République, ayant touché le corps des procureurs généraux et présidents de cour, comme le stipule la correspondance, portant le numéro 1819 du 6 août 2020,émanant de la direction générale des ressources humaines, relevant du ministère de la justice. L'intervention du représentant du ministre de la justice, Mr Bounadhour Bouziane,a dessiné les repères de la nouvelle feuille de route de la justice, qui s'axe sur la préservation des droits du citoyen ainsi que la protection des libertés, dans ce sens, il dira: "L’état s'est engagé à donner un nouveau souffle à la justice qui se dressera en main de fer et fera face à tous ceux qui se partagent des intentions de déstabilisation des institutions de l’Etat.