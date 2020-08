TIARET : Incendie au siège de l'agence Mobilis

Dans la nuit du vendredi à samedi 29 août 2020, les éléments de la protection civile de l'unité centrale de Tiaret, se sont déplacés en urgence au siège de la direction de l'agence Mobilis, située en plein cœur de la ville de Tiaret où ils ont été informés que certains locaux du siège en question, ont pris feu causant des dégâts importants. Notons que l’intervention des sapeurs pompiers a été d'un impact salutaire et le pire a été écarté, apprend-on auprès de sources généralement bien informées. Nos sources ajoutent que cet incendie des plus énigmatiques, intervient dans des circonstances douteuses, sachant que l'affaire du détournement de près de 15 milliards de centimes au niveau de la direction de l'agence Mobilis qui a coûté la prison à la directrice, ainsi qu' à un cadre de la direction régionale et d'autres responsables qui ont été placés sous contrôle judiciaire, est toujours en cours et que d'importants documents ont été incendiés. Cette affaire a éclaté en juin dernier et les indiscrétions font avancer que d'autres opérations de détournement peuvent être débusquées et cet incendie provoqué, dont l'origine est toujours inconnue, pourrait débusquer un autre panier à crabes. Pour l'heure, les services de la police scientifique relevant de la police judiciaire de la sûreté de wilaya, sont à pied d'œuvre et mènent une enquête très avancée.