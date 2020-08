TIARET : Incendie au cimetière de Taoughazout à Frenda

L'intervention rapide des éléments de la protection civile et en temps opportun a fait éviter le pire. En effet, la population de la localité de Taoughazout (grottes d'Ibn-Khaldoun),à 7 km du chef-lieu de commune de Frenda, distante du chef-lieu de wilaya de près de 50 km, a bel et bien cru à un effet de malédiction, en voyant des flammes et tout le cimetière en feu, en signalant que les broussailles et les plantes sèches, ont accentué la propagation des feux. Bienheureusement, certains fils électriques faisant passage près des lieux, ont été miraculeusement épargnés. Selon des indiscrétions, l'incendie a été provoqué "intentionnellement"" par des inconnus dont l'objectif demeure toujours inconnu, cependant d'autres habitants pointent du doigt certaines personnes ayant un litige foncier. Au niveau sécuritaire, une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale, territorialement compétents, apprend-on, auprès de sources sécuritaires. Le cimetière et après l'extinction des feux par les services de protection civile, s’est retrouvé dans un état lamentable, une image ayant suscité la compassion de la population et une ire sans pareille, a été partagée sur les réseaux sociaux.