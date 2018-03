TIARET : Inauguration de la nouvelle unité de la protection civile à Medroussa

A l’occasion de la fête mondiale de la protection civile, décrétée le 1er Mars de chaque année, le wali accompagné d’une forte délégation de son exécutif dont le colonel de la protection civile ainsi que les autorités militaires, a procédé à l’inauguration d’une nouvelle unité de la protection civile implantée dans la commune de Medroussa, à quelque 25 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret .Cette structure, portant le nom du moudjahid "Harchaoui Abdelkader", l’ex-secrétaire de l organisation des moudjahiddines de la daïra de Medroussa, vient renforcer le grand parc des réalisations de la protection civile sous la coupe du colonel Safia Abdelwahab qui, depuis sa nomination s’est taillé un objectif de renforcement du secteur de la protection civile avec la réalisation de 4 nouvelles unités dans les communes suivantes :Zmalet Emir Abdelkader, Dahmouni,Oued-Lilli et Medroussa et ce, en l’espace de 3 années. Pour rappel, la direction de la protection civile recense 14 unités réparties sur tout le territoire de la wilaya avec un effectif de 1100 éléments tous grades confondus et que ces nouvelles unités réalisées ont été dotées en équipements nécessaires et répondant aux nouvelles stratégies d’intervention. apprend-on auprès du commandant Boukhari, responsable de la cellule de communication.