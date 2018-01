TIARET : "Henni Henni", une cité sans avaloirs !

Plus de 6000 habitants auront à affronter un hiver qui fait déjà ses annonces avec des baisses très sensibles de température et aussi des signes précurseurs de pluies torrentielles et averses et en dépit de toutes les données météorologiques, la cité dite des 220 logements ou communément appelée cité "Henni Henni" a été réalisée sans aucun avaloir comme nous l’avons constatés sur les lieux et selon des sources responsables, le projet des avaloirs a été inscrit au programme, cependant rien n a été fait et les moindres gouttes de pluie font révéler les carences de ce projet et la population s’interroge sur la réelle destination du projet de réalisation des avaloirs et on a pu débusquer dans une cité voisine que les canalisations d’eaux usées partagent les mêmes canaux que les avaloirs. Des avatars en série que seule une enquête approfondie, élucidera. Dans le même contexte, la salle omnisports de cette cité, est restée sans sillage comme nous a indiqué le directeur de cette salle qui ajoute qu’en dépit des incessantes correspondances à qui de droit, rien n a été fait et que cette salle demeure sous les risques d’insécurité.