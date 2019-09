TIARET : Fin de fonction pour le recteur de l’université ‘’Ibn Khaldoun’’

Le jeudi, 19 septembre 2019, le secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur, a procédé à l'installation de M.Mimouni Abdennabi dans ses nouvelles fonctions, comme recteur de l'université"Ibn-Khaldoun" de Tiaret, en remplacement à M.Belfedhal, qui a été appelé à occuper d'autres fonctions. Le nouveau recteur d'université, était doyen de la faculté des sciences appliquées et aurait occupé plusieurs postes dont le poste de vice-recteur au sein de cette même université. Dans le même contexte et selon une source responsable, le docteur Belfedhal Cheikh, a été sollicité pour occuper un poste au niveau du ministère de tutelle, cependant il aurait décliné cette offre, préférant se donner intentionnellement à l’enseignement. Pour rappel, ce mouvement dans le corps des recteurs d'université a été initié par le ministère de l'enseignement supérieur et a touché plusieurs recteurs au niveau national.