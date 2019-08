TIARET : En colère, des citoyens déversent les ordures devant l’annexe communale

Des dizaines d'habitants de la localité de"Bibane-Mesbahe",relevant du chef-lieu de la commune d'Ain-Bouchekkif, à quelque 16 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, n’ont pas trouvé mieux que de jeter leurs ordures ménagères devant le siège de l'annexe communale de cette localité en signe de colère et de contestations et ce, suite au retard commis par les services de l'A.P.C,qui se sont démarqués de leur noble mission de collecte des ordures ménagères en temps opportun. Le mobile de ce geste qui a impliqué l'incivisme citoyen trouve ses explications dans l'absence totale et ce, depuis 5 jours des services concernés. Cette situation a eu un impact néfaste suite aux amas d'ordures qui se sont cumulées et aussi les odeurs nauséabondes qui se dégagent appuyées par une chaleur insupportable, apprend-on auprès de certains habitants. Dans le même contexte, une source responsable au niveau de l'APC d'Ain-Bouchekkif,nous dira que ce comportement est contraire aux lois et que les citoyens devaient patienter car les employés étaient en congé, comme tous les autres employés et cela a coïncidé avec la fête de l'Aid et pour l'heure,les services concernés n'ont pas bougé le petit doigt et les ordures ménagères gagnent l'espace avec une augmentation de volume obligeant les habitants à "s'apprivoiser" à d'autres senteurs désagréables.