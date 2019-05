TIARET : Du poulet rôti avarié servi aux candidats du 5ème

De source généralement bien informée, l’on apprend que les candidats à l'examen de 5ème au niveau des centres ont rejeté catégoriquement les repas qui leur ont été offerts et ce, après avoir découvert que les 58 poulets rôtis étaient avariés. L’inspection vétérinaire et par le biais de son représentant à la commune d'Ain-Hadid, à quelque 80 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, a été informé du sujet qui a fait le tour de la région, tout à signaler que des symptômes d'avarie étaient de visu remarquable: couleur de la chair et odeurs nauséabondes qui se dégageaient aux nez de tous venants. Informé, d’urgence, le maire et les éléments de la gendarmerie nationale de la brigade d'Ain-Hadid, se sont déplacés sur les lieux et ont fait leur constat. Une enquête a été ouverte. Cette affaire scandaleuse a fait le tour de la région et les commentaires les plus rageux ont fait le buzz sur la toile, en notant qu'à l'unisson, la population a condamné les responsables liés à ce scandale.