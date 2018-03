TIARET : Douar ‘’Ouled-Khelif’’ sans électricité depuis 5 jours

Depuis 5 jours, quelque 16 familles résidentes au douar "Ouled-khelif" sont sans électricité et se retrouvent à la clémence des bougies. Ce douar est situé à 3 km du chef-lieu de commune de Sougueur, laquelle relève de la daïra de Sougueur, distante du chef-lieu de wilaya de Tiaret de près de 26 km. Les habitants de ce douar se sont plaints à notre rédaction et nous ont exprimé leur ras le bol et malgré qu’ils ont saisi la permanence de Sonelgaz, cependant, rien n’ a été fait et la coupure d électricité a été du aux vents très violents qui ont disséqué le câble reliant le transformateur électrique au poteau desservant les ménages situés dans des zones disparates et en dépit de nos incessants appels à la direction de Sonelgaz, aucune suite ne nous a été donnée et à ce titre, le responsable de la communication au niveau de la direction de Sonelgaz, contacté par nos soins, nous dira que le directeur était en réunion et que les préoccupations des citoyens seront pris en charge.