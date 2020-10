TIARET : Deux personnes écrouées et saisie de 40 comprimés "Extasy"

Le magistrat-instructeur, près le tribunal de Tiaret, et lors d'une comparution directe, a ordonné la mise sous mandat de dépôt, des dénommés B.A, 32 ans et R.A, 30 ans, retenant contre eux, le grief de détention et commercialisation de comprimés psychotropes, lit-on dans un communiqué de presse adressé à notre rédaction, par les services de communication de la sûreté de wilaya de Tiaret. En effet, précise le communiqué ,l'arrestation des 2 mis en cause, à eu lieu à l'entrée de la ville de Tiaret et ce suite à des informations étant parvenues au service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya, faisant part de la commercialisation de comprimés psychotropes entre des personnes activant dans des wilayas limitrophes .Les 2 mis en cause étaient à bord d'une voiture où lors d'une fouille minutieuse opérée par les services de police judiciaire, une quantité de 40 comprimés psychotropes a été découverte, lit-on toujours dans le communiqué.